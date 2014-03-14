Прем'єр-ліга відмовила "Таврії" в перенесенні матчу з "Динамо"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СК "Таврія".

У повідомленні, зокрема, йдеться: "СК "Таврія" (Сімферополь) отримав відповідь від ОПФКУ Прем'єр-ліга на прохання про перенесення гри 21-го туру кримчан і "Динамо" (Київ). Дирекція Прем'єр-ліги повідомила, що не має жодної підстави для розгляду цього питання. У даний момент СК "Таврія" робить все можливе, щоб поєдинок чемпіонату Прем'єр-ліги між сімферопольцями і ФК "Динамо" (Київ) відбувся в намічений термін".

Раніше сьогодні прес-служба клубу розповсюдила заяву про те, що СК "Таврія" просить перенести матчі молодіжних команд і команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Таврія", заплановані на 15 та 16 березня відповідно, в цілях безпеки, "беручи до уваги досить складну суспільно-політичну ситуацію в АРК і в цілому в Україні і наполегливе побажання футболістів команди і членів їх сімей, які дуже стривожені за життя і здоров'я своїх родичів - гравців "Таврії" - від можливих провокацій під час поєдинків, враховуючи закриття аеропорту Сімферополя і тимчасове обмеження у використанні повітряного простору Криму".

У повідомленні клубної прес-служби стверджувалося, що клуб через обставини, що не залежать від нього, позбавлений можливості перевезти в Україну команду, яка зараз тренується в Туреччині. Дані обставини керівництво СК "Таврія" розглядає як форс-мажорні.

Як повідомляв УНІАН, матчі весняної частини чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги стартують 15-16 березня.