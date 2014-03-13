Збірна України зберегла 18-е місце в рейтингу FIFA

Міжнародний союз футбольних ассоцаций (FIFA) опублікувала новий рейтинг, згідно з яким збірна України зберегла 18-е місце в списку найсильніших команд.

Про це повідомляє офіційний сайт FIFA. У команди Михайла Фоменка залишилося на рахунку 911 балів. Лідирують у списку команди Іспанії (1510 балів), Німеччини (1336) і Аргентини (1234). Також в десятку найсильніших входять національні збірні Португалії, Колубии, Уругваю, Швейцарії, Італії, Бразилії, Бельгії. Рейтинг оновлюється раз на місяць. Наступна версія буде опублікована 10 квітня.

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