ФК "Карпати" вважає неправомірним рішення про відстрочку початку весняної частини сезону

Про це УНІАН повідомили у інформаційному центрі ФК "Карпати".

Зокрема, Кочубинський зазначив: "Дане рішення було ухвалено одноосібно, без жодних погоджень з клубами, учасниками ОПФКУ «Прем’єр-ліга», що суперечить п. 2 ст. 4 Регламенту Змагань, де йдеться «Змагання проводяться ... згідно з календарем змагань, затвердженим Загальними зборами ПЛ та Виконавчим комітетом ФФУ». Очевидно, що для прийняття рішення про перенесення старту весняної частини чемпіонату, Прем’єр-лізі було необхідно провести Загальні збори своїх учасників. Натомість Дирекція ПЛ прикрилась листом від Федерації футболу України щодо звернення МВС України, продемонструвавши цілковиту несамостійність при прийнятті рішень. Боюсь навіть припустити, який державний орган наступного разу за мовчазної згоди ПЛ втрутиться у футбольні справи, що, до речі, прямо суперечить рекомендаціям ФІФА та УЄФА щодо подібних речей".

Що стосується питань безпеки, котрими керувалися в ПЛ приймаючи рішення, Кочубимнський зазначив: "Не хочу видаватися цинічним, але ми, футбольні функціонери, маємо говорити правду один одному. А правда полягає у тому, що 14 клубів не можуть страждати через два клуби. Зрештою, ми і тут не бачимо безвихідної ситуації. «Таврія» та «Севастополь» цілком можуть проводити свої домашні матчі без глядачів або на виїзді чи нейтральних полях, як це свого часу робили «Арсенал», «Говерла» та інші клуби. Будьмо прагматиками: якщо ставити на шальки терезів невідновлення чемпіонату з усіма негативними наслідками та тимчасові труднощі двох кримських клубів, то здоровий глузд підказує обирати з двох бід меншу".

Також він додав: "Свідченням високої культури самоорганізації може слугувати блискуче проведений з точки зору безпеки міжнародний поєдинок Ліги Європи у Дніпропетровську, де «Дніпро» прийняв «Тотенхем» (Англія). Порядок на стадіоні та підступах до арени забезпечували саме активні вболівальники «Дніпра», без жодної допомоги міліції та силовиків".

Підсумовуючи Кочубинський відзначив: "наш клуб наполягає на відновленні чемпіонату, починаючи з 15-го березня, і закликає усі клуби об’єднатися та уникнути вимушеного локауту, що загрожує нашому футболу вкрай серйозними негативними наслідками. Ми вже володіємо інформацією про те, що деякі гарячі, але не надто далекі голови з числа керівників українського футболу, вже цілком предметно розглядають питання про те, аби остаточно завершити поточний чемпіонат, розподіливши місця у турнірній таблиці згідно результатів першої частини змагань. Це дуже тривожний сигнал, який просто таки зобов’язує українські клуби консолідуватися і висловити свою категоричну позицію".

Як повідомляв УНІАН, ПЛ прийняла рішення про перенесення початку весняної частини змагань 26 лютого. На даний момент вже пренесені два тури чемпіонату - 19-й і 20-й.