Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі Континентального кубку

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Перемогу в турнірі і золоту медаль виборола Марина Черняк, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг.

Ще одна українка Тетяна Левицька стала третьою у вазі до 52 кг.

Кубок Європи - одни з найпрестижніших турнірів в дзюдо, що відбувається раз на рік.