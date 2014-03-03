Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі Континентального кубку
13:24, 03 березня 2014Спорт
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У Варшаві відбувся Кубок Європи з дзюдо серед жінок, де дві медалі здобули представниці збірної України.
Дзюдо / noc--ukr.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Перемогу в турнірі і золоту медаль виборола Марина Черняк, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг.
Ще одна українка Тетяна Левицька стала третьою у вазі до 52 кг.
Кубок Європи - одни з найпрестижніших турнірів в дзюдо, що відбувається раз на рік.
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