Харківський «Металіст» продовжує працювати в нормальному режимі – заява клубу

Про це йдеться в заяві ФК «Металіст», яку у своєму розпорядження має УНІАН.

«Керівництво ФК «Металіст» закликає уболівальників не піддаватися панічним настроям щодо майбутнього клубу, які поширюються у ЗМІ. Незважаючи на непросту політичну та економічну ситуацію в країні, ніхто не збирається припиняти фінансування клубу і залишати команду напризволяще. «Металіст» живе і працює в нормальному режимі», - йдеться в заяві.

У «Металісті» підкреслили, що керівництво клубу робить все, щоб були забезпечені необхідні умови для підготовки команди до відновлення чемпіонату.

«Якщо ПЛ і ФФУ приймуть рішення про проведення 1 березня матчу між «Металістом» і «Зорею», ми будемо готові його провести. «Металісту», як і завжди, важлива підтримка кожного вболівальника. Ми закликаємо вас зберігати спокій і підтримувати улюблену команду», - підсумували у клубі.

Як повідомляв УНІАН, з посади головного тренера футбольний клуб «Металіст» (Харків) подав у відставку Мирон Маркевич, який працював на цій посаді більше восьми років. Зараз виконує обов’язки головного тренера Ігор Рахаєв. Йдучи у відставку Маркевич заявив про те, що у власників клубу перед командою великі борги по зарплаті. Зокрема, з футболістами і персоналом не розразхувались за останні три місяці.

Довідка УНІАН. Харківський ФК «Металіст» належить харківському бізнесмену Сергію Курченку, власнику групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЭК).