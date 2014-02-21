Збірна Швеції стала першим фіналістом хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій грі шведи здобули вольову перемогу.

Перший період матчу проходив в обережній боротьбі, а якій обидва колективи утримувалися від активних дій. Зате в другому були закинуті всі три голи. Рахунок на початку періоду, на 27-й хвилині відкрив Олі Йоккінен. Але, через п'ять хвилин Луї Ерікссон зрівняв результат, а за три з половиною хвилини до кінця періоду Ерік Карлссон вивів свою команду вперед.

У третьому періоді шведи без особливих зусиль зуміли зберегти свою перевагу.

У вечірньому матчі півфіналу олімпійського турніру зійдуться збірні Канади і США.