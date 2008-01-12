Помер Едмунд Гілларі (фото)

Перший підкорювач найвищої гірської вершини світу Евересту (Джомолунгми) сер Едмунд Гілларі (Sir Edmund Percival Hillary) помер учора в Новій Зеландії у віці 88 років, передає Бі-бі-сі.

За даними телерадіокорпорації, здоров`я Гілларі серйозно погіршало в останні півроку після того, як він невдало впав, перебуваючи в Непалі.

"Він був героїчною особистістю, не тільки "нокаутувавши" Еверест, а й проживши цілеспрямоване, складне і щедре життя, - заявила прем`єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк. - Легендарний альпініст, шукач пригод і філантроп, він став найвідомішим з усіх новозеландців, що жили будь-коли".

Народжений в липні 1919 року в Окленді (Нова Зеландія), Едмунд Гілларі визнаний першою людиною на Землі, яка змогла підкорити найвищу гору світу у складі багатонаціональної експедиції 29 травня 1953 року.

Того дня він разом з шерпом (народність, що живе в Східному Непалі) Тенцингом Норгєєм підійнявся на 8848-метровий пік вершини Гімалаїв на кордоні Непалу й Індії, встановивши на вершині прапори Великої Британії, Непалу, Індії і ООН.

У 1957-1958 роках Гілларі спільно з британським дослідником В.Фуксом керував першою санно-гусеничною Трансатлантичною експедицією Співдружності 1957-1958, яка перетнула Антарктиду і досягла Південного полюсу.

Він також був керівником ряду інших знаменитих експедицій в Гімалаях і Антарктиді.

У 1975 році в його житті сталася трагедія - в авіаційній катастрофі загинули дружина і 15-річна донька. Невеликий літак летів з Катманду, столиці Непалу, прямуючи в район, де Гілларі мав намір відкрити школу альпіністів. Переживши біду, Гілларі знайшов у собі сили і з головою пішов в роботу з підготовки нових альпіністів. Незважаючи на похилий вік, навіть в останні роки життя проводив приблизно по шість місяців в роз`їздах, щоб особисто контролювати в різних країнах виконання задуманих ним проектів і поповнити фонд, який сам заснував. У цьому йому допомагав син Пітер, що також захопився альпінізмом.