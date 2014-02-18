Словенка Мазе виграла золото Ігор в змаганнях гірськолижників в гігантському слаломі
12:00, 18 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився розіграш медалей у гірськолижному спорті у жінок в гігантському слаломі, де перемогу здобула словенка Тіна Мазе.
Тіна Мазе / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, другу спробу вже проїхали 30 найсильніших спортсменок за підсумками першої спроби.
Мазе лідирувала після першої спроби і в другій стартувала під 30-м номером, заключною в групі найсильніших. І зуміла у впертій боротьбі зберегти перемогу.
За підсумками двох заїздів Мазе показала підсумковий результат 2 хвилини 36,87 секунди. Вона виграла у фінішувавшій на другому місці австрійки Анна Феннінгер всього 0,07 секунди. Третє місце на рахунку німкені Вікторії Ребенсбург, чиє відставання склало 0,27 секунди.
Українка Богдана Мацьоцька та знаменита скрипалька Ванесса Мей з Таїланду виступають у другій групі та на медалі не претендують. Вони фінішують трохи пізніше.
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