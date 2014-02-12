Німецький дует виграв Ігри в санному спорті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, німці лідирували після першого заїзду, і підтвердили свою перевагу у вирішальній другій спробі.

Вендль і Арлт показали підсумковий результат 1 хвилина 38,933 секунди. Другими фінішували австрійські брати Андреас і Вольфганг Лингер, які поступилися переможцям більш ніж півсекунди - 0,522. Третім фінішував ще один дует братів, латвійці Андріс і Юріс Сікс, що відстали від переможців на 0,857 секунди.

Українці Олександр Оболончик і Роман Захарків посіли 17-те місце, відставши від переможців на 4,095 секунди.