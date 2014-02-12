Сьогодні на Олімпіаді в Сочі розіграють шість комплектів медалей

Шість комплектів медалей будуть розіграні в середу на Олімпійських іграх у Сочі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Об 11:00 за Москвою (09:00 за Києвом) почнуться змагання гірськолижниць, які розіграють медалі в швидкісному спуску. Головним фаворитом цього виду відсутність травмованої Ліндсі Вонн є німкеня Марія Хефль-Ріш, яка вже виграла в Сочі золоту олімпійську нагороду - в суперкомбінації.

О 13:30 за Москвою (11:30 за Києвом) на Іграх в Сочі почнуться перші змагання двоєборців. Чоловіки змагатимуться спочатку на середньому трампліні, а потім - лижній гонці на 10 км /16:30/. Фаворитом вважається німець Ерік Френцель, лідер розіграшу Кубка світу нинішнього сезону, бронзовий призер Ванкувера в командному двобої.

О 18:00 за Москвою (16:00 за Києвом) розпочнеться черговий ковзанярський вигляд програми - чоловіки змагатимуться на дистанції 1000 метрів. Нинішня Олімпіада для ковзанярів виходить "голландською", не виключено, що і в цій дисципліні переможе представник Нідерландів.

Читайте такожУ Сочі починаються змагання з чоловічого хокеюО 18:15 (16:15 за Києвом) стартують змагання в санному спорті - чоловіки визначать призерів Ігор в двійках. Тут основними претендентами на перемогу вважаються австрійці Андреас і Вольфганг Лінгери (дворазові олімпійські чемпіони), а також Андріс і Юріс Сікс з Латвії.

О 19:45 (17:45 за Києвом) стартує довільна програма в спортивних парах у фігуристів. Фаворитами тут є російська пара Тетяна Волосожар і Максим Траньков.

О 21:30 (19:30 за Києвом) розпочнеться фінал у сноубордисток у хафпайпі. Явним фаворитом у цьому виді програми є американка Келлі Кларк, чемпіонка Ігор 2002 року в Солт-Лейк-Сіті і семиразова переможниця Всесвітніх екстремальних ігор.