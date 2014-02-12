У Сочі починаються змагання з чоловічого хокею

У перший ігровий день відбудуться два матчі в групі С. О 19:00 за Києвом почнуться зустрічі Чехія - Швеція і Латвія - Швейцарія, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Схема проведення олімпійського хокейного турніру залишилася такою само, як і була чотири роки тому на Іграх у канадському Ванкувері. У ньому візьмуть участь дванадцять збірних. Дев'ять команд потрапили на Олімпіаду безпосередньо завдяки своїм високим позиціях у рейтингу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) за 2012 рік. Ще три учасники визначилися за підсумками кваліфікаційного турніру, що завершився взимку 2013 року: ними стали збірні Латвії, Австрії та Словенії.

Учасники Олімпіади поділені на три групи по чотири команди. Господарі виступають у групі А разом з командами США, Словаччини та Словенії. Канадці, фіни, норвежці та австрійці утворюють групу В, шведи, чехи, швейцарці й латиші - групу С.

Читайте такожПісля чотирьох днів змагань в Сочі в загальному заліку лідирує збірна НорвегіїВ рамках попереднього етапу кожна збірна проведе три матчі. У стадію плей-офф виходять всі учасники. Проте безпосередньо в чвертьфінал потраплять переможці своїх груп, а також команда, яка випередить інших конкурентів за додатковими критеріями: найвищим місцем за підсумками групового етапу, кількістю набраних очок, різниця закинутих і пропущених шайб, найбільшому числу голів та рейтингу ІІХФ за 2013 рік.

Решта вісім збірних зустрінуться між собою в 1/8 фіналу. Пари будуть визначатися за критеріями, вказаними вище. П'ята команда зіграє з дванадцятою, шоста - з одинадцятою і так далі. Переможці в цих матчах виходять у чвертьфінал. На цій стадії пари будуть визначати таким чином: збірна має кращі показники серед всіх учасників турніру за підсумками групового етапу, зустрінеться з переможцем матчу 1/8 фіналу між восьмою та дев'ятою командами, друга - з переможцем матчу 1/8 фіналу між сьомій і десятій командами і так далі. Збірні, які виграють у півфіналах зіграють 23 лютого в матчі за перше місце, переможені - зустрінуться днем раніше у зустрічі за бронзові медалі.

Кожна збірна має право заявити на турнір 25 гравців, серед яких три воротарі. У матчі за регламентом ІІХФ можуть прийняти участь 20 польових хокеїстів і 2 голкіпери. З 300 гравців, заявлених на Олімпіаду, 149 представляють клуби Національної хокейної ліги (НХЛ).

Повністю представниками НХЛ укомплектовані збірні Канади і США. Найменше представництво хокеїстів з цієї ліги - у словенців, норвежців і латишів, які мають у своєму складі по одній такій людині. На олімпійський турнір заявлено 48 гравців з Континентальної хокейної ліги (КХЛ). Найбільше представництво КХЛ у збірної Латвії - 14 осіб.

Головними фаворитами турніру вважаються канадці - чинні володарі золотих медалей, завойованих чотири роки тому на домашньому турнірі у Ванкувері. В числі основних претендентів на призові місця експерти вказують збірні Росії, Швеції та США.

У турнірі візьмуть участь майже всі найкращі гравці сучасного хокею.