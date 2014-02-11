Кореянка Лі виграла золото Ігор в ковзанярському спринті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання у ковзанярському спорті на найкоротшій спринтерській дистанції складалися з двох забігів, а в залік йшла сума обох результатів.

Лі показала загальний результат 37,42 сек., у той час як спортсменка, що посіла друге місце, росіянка Ольга Фаткуліна відстала на 0,36 секунди. Третьою фінішувала Маргот Бур з Голландії, що поступилася переможниці 0,78 секунди.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.