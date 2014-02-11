Кореянка Лі виграла золото Ігор в ковзанярському спринті
17:54, 11 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився розіграш медалей у ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів, де чемпіонкою Олімпійських ігор стала Санг-Хва Лі з Південної Кореї.
Санг-Хва Лі / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання у ковзанярському спорті на найкоротшій спринтерській дистанції складалися з двох забігів, а в залік йшла сума обох результатів.
Лі показала загальний результат 37,42 сек., у той час як спортсменка, що посіла друге місце, росіянка Ольга Фаткуліна відстала на 0,36 секунди. Третьою фінішувала Маргот Бур з Голландії, що поступилася переможниці 0,78 секунди.
Представників збірної України в цьому виді програми не було.
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