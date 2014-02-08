Сьогодні за медалі Олімпіади будуть боротися українські біатлоністи, саночники і лижниці

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінистерства молоді та спорту.

Жінки боротимуться за медалі у скіатлоні7,5 кмкласичним стилем +7,5 км вільним стилем. Від української збірної виступлять Марина Анцибор (Сумська обл.), Валентина Шевченко (Київська обл.), Катерина Григоренко (Хмельницька обл.) і Тетяна Антипенко (Сумська обл.).

Також відбудеться відбудеться перший біатлонний старт.За медалі в спринті боротимуться чоловіки. Українську збірну представлятимуть біатлоністи Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Артем Прима і Сергій Седнєв.

Окрім цього, сьогдні змагатимуться чоловіки на одномісних санях. Честь України захищатимуть Андрій Кісь (Львів) та Андрій Мандзій (Тернопільська обл.).