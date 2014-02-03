Баскетбольна збірна України зіграє з США на чемпіонаті світу-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

Збірна України потрапила в четверту корзину і з самого початку не могла розраховувати на легких суперників. В опоненти їй не могли дістатися лише балканські команди, що представляють колишню Югославію - Хорватія, Словенія та Сербія. Також варто відзначити, що всі кошики для жеребу окрім першого, були складені за географічним принципом. У першу ж потрапили чотіри найсильніші у світі - команди Аргентини, Литви, Іспанії і США.

У підсумку збірна України потрапила до групи С, де зіграє, зокрема, з безумовно найсильнішою командою світу - збірною США, а також командами Фінляндії, Нової Зеландії, Домініканської Республіки та Туреччини.

Найсильніший сікстет на попередньому етапі турніру, так звану «групу смерті», склали Іспанія, Сербія, Франція, Бразилія, Іран і Єгипет.

Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде у вересні в Іспанії.