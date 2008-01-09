«Динамо» готує рекордний трансфер?
06:13, 09 січня 2008Спорт
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"Стяуа" має непогані шанси поповнити скарбницю
|Дорін Гоян
Київське "Динамо" запропонувало цю суму за Доріна Гояна.
Незважаючи на свої неодноразові заяви про те, що він вважав за краще б перейти в Прем`єр-лігу або бундеслігу, "Гое" (так звуть стоппера фани "Стяуа") цілком може опинитися в команді українського магната Ігоря Суркіса, відзначає Динамоманія.
Якщо трансфер відбудеться, Дорін Гоян стане партнером іншого "київського румуна" Тіберіу Гіоане.
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