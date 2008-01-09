«Динамо» готує рекордний трансфер?

За повідомленнями румунських ЗМІ, "Стяуа" має непогані шанси поповнити клубну скарбницю на 7 мільйонів доларів (це більше ніж суми, запропоновані раніше англійськими і німецькими клубами), змирившись, проте, з тим, що цієї зими її лави залишить один з кращих гравців команди. Крім того, повідомляється, що кияни запропонували "стелістам" 20% від суми можливого подальшого трансферу футболіста.

Київське "Динамо" запропонувало цю суму за Доріна Гояна.

Незважаючи на свої неодноразові заяви про те, що він вважав за краще б перейти в Прем`єр-лігу або бундеслігу, "Гое" (так звуть стоппера фани "Стяуа") цілком може опинитися в команді українського магната Ігоря Суркіса, відзначає Динамоманія.

Якщо трансфер відбудеться, Дорін Гоян стане партнером іншого "київського румуна" Тіберіу Гіоане.