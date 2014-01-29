«Будівельник» виграв матч Єврокубка у ізраїльського «Ха-Поэля»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 4-го туру другого групового етапу.

Гра в Києві спочатку пішла за сценарієм ізраїльської команди, яка в першій чверті виграла з рахунком 31:25. Кияни відповіли своїм ривком у другій 10-хвилинці, вигравши її 26:19 і повівши перед великою перервою з перевагою «+1». Після великої перерви в грі почалися «гойдалки», в результаті яких третій ігровий відрізок виграли ізраїльтяни - 19:18, чим зрівняли рахунок в матчі. Все вирішувалося в заключній 10-хвилинці, де рівновага трималася до останніх секунд. Переможним у грі став кидок Даріуша Лавриновича - 96:93.

Таким чином, після 4-х турів у турнірній таблиці кияни займають друге місце, вигравши 2 матчі при 2 поразках. В «Ха-Поэля» - 3/1. Крім того, за підсумками двох очних зустрічей перевага у ізраїльської команди, яка домашній матч виграла з перевагою «+4».