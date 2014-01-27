Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.

Кращими захисниками тижня стали Домінік Коулмен («Київ») — 11 очок, 9 передач, 7 підбирань, 2 перехоплення та 1 блок-шот, а також Ростислав Кривич («Одеса») — 26 очок, 3 підбирання, 2 передачі й 1 перехоплення.

Серед форвардів відзначилися Андрій Кальніченко («Черкаські Мавпи») — 21 очко, 5 підбирань, 1 передача та 1 перехоплення й Ярослав Лемик («Політехніка-Галичина») — 10 очок, 11 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Кращим центровим тижня названий Кервін Брістол («Миколаїв») — 15 очок, 19 підбирань, 5 блок-шотів та 2 передачі.

На даний момент в турнірній таблиці лідерами є одразу два клуби. «Хімік» (Южне) та «Донецьк» виграли по 12 ігор при 2 поразках. У «Одеси» - 11/5, київського «Будівельника» - 10/5.