Покер Найстрома не допоміг «Нешвіллу» виграти в центральному матчі дня НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У відсутності матчів за участю лідерів чемпіонату ця гра була визнана центральної через чотири голи Найстрома. Враховуючи той факт, що основний час матчу закінчився внічию - 4:4 (перемогу канадці здобули в серії булітів), всі голи в цьому матчі у складі команди що програла забив один гравець. Кожен раз Найстром виводив свою команду вперед, але кожен раз «Калгарі» зрівнювали рахунок. У «Флеймс» дубль на рахунку Девіда Джонса, який і встановив остаточний рахунок в основний час матчу - 4:4. В серії булітів вирішальним виявився кидок гравця «Калгарі» Сіна Монахана - 5:4.

З інших матчів дня можна відзначити велику перемогу «Детройта» над «Монреалем» - 4:1.

В групі лідерів турнірної таблиці змін не відбулося. На рахунку «Анахайма» 81 очко, у «Чикаго» - 76, «Піттсбурга» - 74.