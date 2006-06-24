Закінчився матч Німеччина – Швеція

На чемпіонаті світу з футболу визначився перший учасник 1/4 фіналу. Збірна Німеччини зіграла свій кращий матч на турнірі і не залишила шансів суперникам з Швеції – 2:0. Обидва голи в дебюті зустрічі забив юний форвард Лукаш Подольський. Скандінави з 35-ї хвилини грали в меншості, а на початку другого тайму не реалізували пенальті.

Рахунок був відкритий після того, як Мирослав Клозе прийняв м`яч на лінії штрафної суперника, перебуваючи поряд з двома захисниками, і вправно уник опікунів. Воротар Андреас Ісакссон вчасно вийшов з воріт і вибив м`яч з-під ніг форварда, але відскок підібрав Лукаш Подольський, який не схибив.

На 12-й хвилині знову спрацювала атакуюча зв`язка Клозе – Подольський: перший віддав вчасний пас, а другою в доторк уразив кут воріт Ісакссона – 2:0. На 35-й хвилині збірна Швеції залишилася вдесятьох – за другу жовту картку був видалений захисник Теді Лучич.

Після перерви шведи мали шанс "повернутися в гру" – на 52-й хвилині суддя матчу Карлос Симон (Бразилія) призначив пенальті за поштовх Крістофом Метцельдером Хенріка Ларссона. Форвард бив 11-метровий сам, але послав м`яч вище перекладини.

Шведи намагалися атакувати, але наступальний ресурс у них було замалий. Німці не гаяли нагод створити загрозу для воріт суперника, і рахунок цілком міг зрости до великого, проте гравцям збірної Німеччини кілька разів не пощастило – 2:0.

Німці стали першими учасниками 1/4 фіналу, де зіграють з кращою командою в парі Аргентина – Мексика.

Лента.ру