Блохін: Шевченка в «Москві» не буде

Генеральний менеджер "Москви" Юрій Белоус розповів, наскільки реальною є поява нападаючого "Челсі" Андрія Шевченка в російській Прем`єр-лізі: "Цілком реально. Якщо Саудівська Аравія хоче його придбати, чому російський клуб не може це зробити?".

Проте наставник "Москви" Олег Блохін вважає, що Шевченко не залишить "Челсі" заради переходу до Росії: "Говорити на цю тему несерйозно. Ну як ви думаєте, Андрій піде з "Челсі" і перейде до "Москви"? Я, до речі, два дні тому розмовляв з Андрієм з особистих питань і знаю, що планів виїжджати з Лондона у нього немає. Тому можу ще раз підтвердити: Шевченка в нашій команді не буде".

Чемпіонат.ру