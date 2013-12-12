УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи "Динамо" - "Рапід"

Сьогодні в Києві відбудеться матч останнього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Динамо" і австрійський "Рапід" (Відень) змагатимуться за друге місце в підсумковій турнірній таблиці і право продовжити боротьбу в турнірі в лютому - в плей-офф.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу, який почнеться на НСК "Олімпійський" о 22.05.

Перед останнім туром у Групі G, де виступають "Динамо" і "Рапід" визначився достроковий переможець - бельгійський «Генк», на рахунку якого 11 очок. Аутсайдером цього квартету став швейцарський "Тун", який набрав у 5 іграх лише 3 бали. А ось у "Динамо" і "Рапіда", відповідно, 7 і 6 очок. Саме ці команди в матчі між собою і визначать долю другого місця і путівки до плей-офф змагань. Киянам досить буде зіграти внічию на своєму полі, тоді як "Рапід" влаштує лише перемога.

"Динамо" вкрай непереконливо провело восени частину сезону 2013/14, чергуючи яскраві матчі з регулярними провалами. У результаті, більшу частину сезону в таблиці української Прем'єр-ліги команда посідала 5-е місце, лише в останню мить обійшовши ряд конкурентів, вийшла на другий рядок у таблиці перед зимовою перервою. Не вийшло у команди і достроково вирішити питання про вихід з групи в Лізі Європи, де, на думку фахівців, зібралися менш досвідчені і сильні суперники. Багато хто передбачав "Динамо" дострокову перемогу в групі. Проте, підопічні Олега Блохіна двічі програли бельгійському "Генку" - 0:1 вдома і 1:3 у гостях, а також втратили важливі очки в першій грі з австрійським клубом, зігравши внічию у Відні - 2:2. І лише швейцарський "Тун" кияни двічі обіграли.

У вирішальному матчі групового турніру, незважаючи на великі проблеми "Динамо", аналітики букмекерських контор вважають фаворитом саме киян. На перемогу господарів поля ставки приймаються в середньому з коефіцієнтом 1,48 до 1, на нічию - 4,9 до 1, на перемогу "Рапіда" - 7,4 до 1.