Молодіжна збірна України з хокею програла французам на чемпіонаті світу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Збірна Франції разом з командою Казахстану є однією з фаворитів турніру в третьому за значущістю дивізіоні чемпіонату світу - 1В - після Еліт-дивізіону і 1А.

У грі з українцями вони це довели, не пропустивши жодної шайби. У свою чергу, самі французи забили двічі. На 14-й хвилині першого періоду гол забив Марін Бюве, а вже в третьому періоді - на 48-й хвилині - відзначився Флоран Дюе.

Таким чином, українці програли другий матч поспіль (напередодні поступилися Казахстану - 2:7), вже на старті турніру практично втративши шанси потрапити до Дивізіону 1А. Згідно з регламентом змагань у вищий дивізіон потрапляє тільки переможець турніру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу триватиме до 15 грудня.