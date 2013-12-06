Перший віце-президент «Металісту» Пивоваров пішов із посади в клубі

Перший віце-президент харківського футбольного клубу «Металіст» Костянтин Пивоваров пішов із займаної посади.Як передає кореспондент УНІАН, про це Пивоваров написав на своїй станиці в «Фейсбук».

За його словами, причиною такого рішення стала відсутність «спільного розуміння з президентом клубу».

«Хочу повідомити, що припиняю свою діяльність на посаді першого віце-президента футбольного клубу «Металіст». На жаль, в якийсь момент виявилося, що у нас немає спільного розуміння з президентом клубу», - написав Пивоваров.

Він подякував колективу «Металіста» за співпрацю.

Читайте також: Металісту відмовили в апеляції - Пивоваров

«Досвід роботи в «Металісті» й спілкування з чудовим колективом і футболістами залишиться зі мною у вигляді самих теплих корисних і важливих спогадів на довгі роки. Я прагнув у своїй роботі бути щирим із колективом клубу і вболівальниками, прагнув зробити процеси в клубі максимально прозорими й зрозумілими для футбольної громадськості, намагався зробити свій скромний внесок у розвиток у Харкові і загалом в Україні цивілізованого європейського футболу», - зазначив Пивоваров.

«Я дуже вдячний усьому колективу клубу, спортивному директору, головному тренеру й особливо вболівальникам за те, як ми разом намагалися добитися для «Металіста» нових висот, нових перемог і досягнень. І щось у нас, я вважаю, вийшло. «Металіст» залишиться в моєму серці назавжди. Хоча, вболівати я, можливо, буду знову в Києві за Київ», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, власником футбольного клубу «Металіст» є харківський бізнесмен Сергій Курченко.