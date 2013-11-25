Фоменко: наші футболісти піднаїлися футболу

Про це в ефірі каналу 2 +2 заявив тренер збірної України Михайло Фоменко, згадуючи про поразку від Франції в матчі плей-офф відбіркового турніру ЧС-2014.

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"З усіх команд нам попалася найсильніша. У Парижі збірної Франції допомагали і 12-й гравець, і 13-й гравець, і 14-й гравець. Наш стан, а саме тих футболістів, які почали чемпіонат у липні, таке - трошки піднаїлися, втомилися, а гравці збірної Франції почали чемпіонати в кінці серпня - початку вересня. Зараз вони перебувають на піку своєї ігрової форми. Видалення Хачеріді? Там не було контакту. Більше схоже на театральну постановку ", - сказав він.

Як повідомлялося, збірна України програла французам з рахунком 3:0 і втратила можливість поїхати в Бразилію. Нагадаємо, ця поразка стала першою для "синьо-жовтих" у 2013 році. Наша команда не знала програшу 11 матчів поспіль.