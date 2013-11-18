Українські шахістки достроково завоювали чемпіонський титул

«Жовто-синя» команда (Лагно, Ушеніна, Музичук, Жукова) лідирувала впродовж всього турніру, що проходить у Варшаві (Польща) і після вчорашньої перемоги над Вірменією з рахунком 3:1 за тур до фінішу достроково завоювала «золото» континентальної першості.

Про це пише сайт "Победа".