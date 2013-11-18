Українські шахістки достроково завоювали чемпіонський титул
16:25, 18 листопада 2013Спорт
428
Українки перемогли команду Вірменії з рахунком 3:1.
Наталія Жукова родом з Одеси / chesspro.ru
«Жовто-синя» команда (Лагно, Ушеніна, Музичук, Жукова) лідирувала впродовж всього турніру, що проходить у Варшаві (Польща) і після вчорашньої перемоги над Вірменією з рахунком 3:1 за тур до фінішу достроково завоювала «золото» континентальної першості.
Про це пише сайт "Победа".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter