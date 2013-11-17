Максим Калініченко: Збірна України класом і рівнем не поступається французам

Таку думку висловив колишній півзахисник московського "Спартака" і збірної України Максим Калініченко, обговорюючи перемогу над командою Франції (2:0) у першому стиковому матчі за право зіграти на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Я ще до гри говорив, що перемога збірної України над французами мене не здивує, - сказав Калініченко. - Справа тут не в якомусь особливому чутті, просто не вважаю, що нинішня збірна України класом і рівнем поступається команді Франції. Що стосується настрою на матч, то в таких випадках це навіть зайве, оскільки хлопці і так чудово розуміють, що на кону стоїть чемпіонат світу. Можливо, у французів була якась недооцінка суперника, але це вже їхні проблеми. Українська команда просто була сильнішою у п'ятницю, ніж її суперник".

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"Багато російських фахівців, можливо, побачили для себе нових футболістів в цьому матчі, таких як Роман Зозуля або Артем Федецький, але в Україні всі чудово знають цих хлопців, - продовжив Калініченко. - Той же Зозуля проводить вже другий сезон на відмінному рівні і повністю заслужив місце в основі збірної. І той же Федецький, який закрив Франка Рібері, ще раз довів, що він недарма грає у збірній, і недарма "Дніпро" гідно виступає в Лізі Європи, раз у його складі є такі футболісти. Зараз збірна України за складом і колективом - дуже хороша команда, в якій зібрані реально найсильніші на даний момент українські футболісти. Недарма вони видають такі матчі, як у п'ятницю. Україна завжди була футбольною державою, а зараз виросло покоління, готове до великих прагнень, і яке нікого не боїться".

Калініченко також зазначив, що в матчі-відповіді українська команда не повинна мати проблем з вибором захисників. За його словами, у Михайла Фоменка є ким замінити дискваліфікованих Артема Федецького та Олександра Кучеру.

"Того ж Кучеру цілком може замінити Ракицький, прекрасний гравець з "Шахтаря" , - сказав Калиниченко. - У головного тренера є чимало кваліфікованих кадрів. У будь-якому разі, у матчі-відповіді хлопцям буде дуже важко. Французи є французи, і вони не хлопчики для биття. При своїх трибунах вони зроблять все, щоб не тільки перемогти українців, але буквально "розметати" їх. Команді Фоменка ні в якому разі не можна "тулитися" до воріт і грати на відбій, на збереження результату. Звичайно, потрібно діяти від оборони, але при цьому і не забувати про атаку, інакше можна не вистояти. На мій погляд, завдання на матч-відповідь просте - забити і не пропустити багато".

Матч-відповідь збірних Франції та України відбудеться на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені у вівторок, 19 листопада.