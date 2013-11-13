Евандер Холіфілд заявив, що може повернутися на ринг

Про це він заявив кореспондентові ИТАР-ТАСС.

На зауваження, що фізична форма спортсмена для стороннього ока виглядає досить непогано, він зауважив: "Так, я продовжую тренуватися і підтримувати фізичні кондиції. Приблизно по годині щодня".

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"Чи можливо найближчим часом побачити мене на рингу? Якщо хтось захоче, якщо за бій будуть готові заплатити певну суму, то це цілком реально", - констатував 51-річний боксер.

Востаннє Холіфілд виходив на ринг 7 травня 2011. Американець здобув перемогу над данцем Брайаном Нільсеном технічним нокаутом в 10 раунді.