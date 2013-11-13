Зевіна завоювала золото та бронзу етапу Кубка світу з плавання у Пекіні
17:25, 13 листопада 2013Спорт
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Українка Дарина Зевіна завоювала золоту та бронзову медалі в перший день останнього у цьому сезоні, восьмого етапу Кубка світу FINA з плавання.
Дарина Зевіна завоювала дві медалі у Пекіні
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Українська спортсменка фінішувала першою на 200 м на спині за 2:01.47. Другою стала олімпійська призерка австралійка Емілі Сібом (2:03.95).
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Третьою завершила заплив учасниця Олімпійських ігор британка Елізабет Сіммондс (2:04.14).
Також Зевіна сьогодні виборола бронзову медаль на дистанції 50 м на спині. Її результат – 27.07.
Золото – у Сіммондс (26.83), срібло – у китаянки Фу Янхуй (26.95).
14 листопада українка продовжить змагання на дистанції 100 м на спині. На стартовій доріжці вона зустрінеться зі світовою рекордсменкою угоркою Катінкою Хоссу.
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