ФІФА поширила на весь світ дискваліфікації 26 футболістів

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційний сайт ФІФА. Ніхто з них не зможе займатися професійним футболом ні в одній країні світу до закінчення терміну покарання.

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Терміни дискваліфікації становлять від півроку до чотирьох років. Серед винних - колишній нападаючий збірної Білорусії Віталій Кутузов, який отримав три з половиною роки дискваліфікації, а також 23 італійці, бельгієць і хорват.