ФІФА поширила на весь світ дискваліфікації 26 футболістів
23:26, 12 листопада 2013Спорт
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Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) поширила на весь світ дискваліфікації 26 футболістів і одного арбітра, які виступали в Італії і визнані винними в організації договірних матчів федерацією футболу і вищим спортивним судом цієї країни.
Терміни дискваліфікації становлять від півроку до чотирьох років
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційний сайт ФІФА. Ніхто з них не зможе займатися професійним футболом ні в одній країні світу до закінчення терміну покарання.
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Терміни дискваліфікації становлять від півроку до чотирьох років. Серед винних - колишній нападаючий збірної Білорусії Віталій Кутузов, який отримав три з половиною роки дискваліфікації, а також 23 італійці, бельгієць і хорват.
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