"Будівельник" програв "Говерлі" в матчі баскетбольної Суперліги

Як передає кореспондент УНІАН, це був матч п'ятого туру регулярного чемпіонату.

Кияни впродовж всього матчу були в ролі наздоганяючих. Вони програли три чверті гри – 20:24, 16:19 і 19:25. І лише в завершальній 10-хвилинці команди зуміла переламати хід гри (27:20), але здобутого локального успіху явно не вистачило для того, щоб виграти матч.

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Кращим гравцем став американський легіонер «Говерли» Тревіс Пітерсон, який набрав 34 очки. Для порівняння, кращий гравець у складі «будівельників» Майк Доунс набрав майже в два рази менше балів – 18.

Таким чином, після 5 турів регулярного чемпіонату Суперліги сезону 2013/14 на рахунку киян дві перемоги при трьох поразках.

Як повідомляв УНІАН, наступну гру чинний чемпіон України проведе 14 листопада в рамках Євроліги. У столичному Палаці спорту «Будівельник» прийматиме одну з найсильніших команд Європи – іспанську «Барселону».