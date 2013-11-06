Боксер, який назвав Кличка "найнуднішим боксером", завершив свою кар'єру комою

Російський боксер-суперважкоатлет Магомед Абдусаламов, введений лікарями у штучну кому після проведеної операції з видалення згустку крові в головному мозку, більше не вийде на ринг, пише Дзеркало тижня.

Про таке рішення повідомив промоутер спортсмена Натан Левкович, який відкрив спеціальний розрахунковий рахунок для пожертв на лікування Абдусаламова.

У рейтинговому бою проти кубинця Майка Переса він поступився супернику за очками при цьому отримавши безліч травм. По ходу поєдинку росіянин отримав пошкодження тіла та обличчя. За різними даними, у Абдусаламова переломи носа і лівої руки, сильне розсічення над лівим оком, травма щелепно-лицевого апарату.

Це була перша поразка росіянина в його профі-кар'єрі, проте, як відзначають багато фахівців, до цього йому доводилося зустрічатися в основному з відвертими аутсайдерами.

Після бою спортсмен був доставлений в лікарню, де лікарі виявили невеликий згусток крові. Боксер поскаржився на головні болі та загальне погане самопочуття. Лікарі помістили його у штучну кому, щоб скоротити можливість ускладнень.

За словами промоутера, в неділю температура у 32-річного Абдусаламова піднялася до 40 градусів, але зараз прийшла до норми. Він відновлюється від інсульту і підключений до апарату штучного життєзабезпечення. Левкович уточнив, що спочатку в промоутерській компанії не хотіли розголошувати інформацію про цю проблему, але після витоку в пресу вирішили її прокоментувати.

У теж час співпромоутер російського суперважкоатлета Степан Ленд'єл вважає, що рішення про завершення кар'єри може прийняти тільки сам Магомед.

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Напередодні бою Абдусаламов відзначився гучними висловлюваннями на прес-конференції, заявивши, що Володимир Кличко - найнудніший боксер у світі. Так він прокоментував недавній поєдинок українця зі своїм співвітчизником Олександром Повєткіним. Примітно, що Абдусаламов був націлений на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким на сьогоднішній день володіє Віталій Кличко.