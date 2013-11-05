Баскетбольний клуб «Київ» програв перший матч Єврочелленджу

У київському Палаці спорту завершився матч баскетбольного Єврочелленджу - третього за значущістю клубного турніру Європи - в якому БК «Київ» поступився румунському «Медіас» з рахунком 74:83.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч першого туру групового етапу змагань.

Доля гри була вирішена наперед ще в першій чверті, яку румуни виграли з рахунком 15:21. І якщо другу і четверту чверті київські баскетболісти виграли з мінімальною перевагою ( «+4» і «+3» відповідно), то всі їх зусилля нівелював провал у третій 10 -хвилинці - 16:26.

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Кращим гравцем матчу у складі киян став Владислав Подолян, який набрав 18 очок.

Це був перший з шести матчів групового турніру, в якому крім румунського клубу «Києва» також буде протистояти підмосковний «Тріумф» (Люберці) і угорський «Кьорменді».