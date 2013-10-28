BBC: Манчестер Юнайтед вибачився за свастику (фото)

Футбольний клуб Манчестер Юнайтед вибачився за те, що розіслав вболівальникам листа зі схожим на свастику логотипом разом з виразом "Новий порядок", повідомляє BBC Україна.

Схожість логотипу, який був утворений з перших літер виразу "футбольний клуб Манчестер Юнайтед" – MUFC, та нацистського символу була виявлена після розсилки повідомлення через електронну пошту.

Представники клубу запевнили, що інцидент стався "абсолютно ненавмисне"

В Манчестері Юнайтед заявили, що вираз Новий порядок, що використовувався Гітлером для позначення нового ладу в Європі, стосувався молодого покоління гравців команди.

Вболівальникам розіслали повідомлення такого змісту.

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"Цього тижня клуб розіслав електронного листа, в якому графічне зображення MUFC було розміщене біля виразу стосовно молодого покоління гравців клубу, яке позначили словами Новий порядок".

"Хоча заголовок мав донести до читача зовсім інший зміст, проте виникли зауваження, що абревіатура має схожість зі свастикою, а разом з конотаціями фрази "новий порядок" це спричинило до абсолютно ненавмисної образи", - йдеться й повідомленні.

"За це Манчестер Юнайтед беззастережно вибачається", - резюмували в клубі.

Керівник прес-служби клубу Девід Стернберг вимушений був відповісти на безліч скарг у мережі Twitter.

"Цей дизайнерський хід був абсолютно недоречним; ми беззастережно вибачаємося та вживаємо всіх необхідних внутрішніх заходів щодо цієї ситуації", - написав пан Стернберг.