Микола Вересень запросить до студії телекоментатора Валентина Щербачова

Сьогодні 19 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь заслужений журналіст України, спортивний телекоментатор, президент Асоціації спортивних журналістів України, голова клубу незвичайних рекордсменів, голова Клубу справжніх киян - Валентин Щербачов. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 20 грудня о 18.40.