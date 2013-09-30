Українські ралісти достроково виграли Кубок Європи

Український екіпаж Олександр Салюк - Євген Червоненко достроково, за два етапи до завершення змагань, виграв Кубок Європи з ралі-2013.

Про це йдеться в офіційному релізі екіпажа.

Після закінчення прийому заявок на "Ралі Босфор" у Туреччині (коефіцієнт 20), виявилось, що серед його учасників немає жодного з п'яти теоретичних претендентів на Кубок Європи, здатних скласти конкуренцію українським спортсменам, виступаючим за казахську команду Astana European Rally Team. Це означає, що за два етапи до завершення Кубка Європи, які мають відбутися в Туреччині та Австрії, чемпіони визначилися достроково.

Українські спортсмени в Кубку Європи-2013 брали участь в 16 етапах. Екіпаж Салюк - Червоненко став першим в історії українського, казахського і взагалі пострадянського автоспорту, який зумів виграти такі престижні змагання. «Ми присвячуємо нашу перемогу в Кубку Європи Президенту Казахстану Нурсултану Абішевичу Назарбаєву. Хай вона символізує дружбу наших держав і прокладає шлях молодим спортсменам», - сказав Червоненко, який є найстаршим учасником із Топ-100 пілотів.

Також, Червноненко відзначив, що наступного року вони із Салюком планують брати участь в чемпіонаті Європи, який є найскладнішим континентальним змаганням, що перевершує Кубок Європи.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня український екіпаж команди з Казахстану виграв найпрестижнішу гонку в Україні WOG Yalta Rally-2013. Крім цього команда Astana Eauropean Rally Team зараз йде на третій позиції в серії змагань "Ралі Болгарії", а 18-19 жовтня на ралі в Івано-Франківську боротимуться за титул переможця чемпіонату України 2013 року.