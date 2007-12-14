У «Динамо» почалася чистка

Київський клуб оголосив про те, що відразу п`ятеро гравців залишають розташування біло-синіх.

Контракти з Сергієм Федоровим і Валентином Белькевичем продовжені не будуть і ветерани шукатимуть собі нові команди. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Крім того, вирішено не продовжувати оренду Томіслава Бушича, Павла Степанця і Камоліддіна Мурзоєва. Вони повертаються в свої клуби.

Є інформація, що Федоров і Белькевич не поспішатимуть залишати столицю України і якщо не оголосять про завершення кар`єри, то можуть прийняти пропозицію київського Арсенала.

За інформацією Football.uaнайближчими днями оголосять про відхід ще декількох іменитих ветеранів.