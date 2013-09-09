Шварценеггер "потролив" Кличка у Твіттері (фото)
13:16, 09 вересня 2013Спорт
2201
Арнольд Шварценеггер сфотографувався на фоні постера з Володимиром Кличком.
Відомий американський бодібілдер, актор і політик скопіював позу Кличка-молодшого і виклав фотографію в Твіттер.
Шварценеггер зробив своєрідну відповідь на фотографію Володимира Кличка, який скопіював позу американської зірки на старому постері. Шварценеггер позитивно оцінив знімок Володимира.
"Це неймовірно бачити одного з моїх улюблених чемпіонів, який копіює мою позу", - написав Шварценеггер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter