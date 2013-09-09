Шварценеггер "потролив" Кличка у Твіттері (фото)

Відомий американський бодібілдер, актор і політик скопіював позу Кличка-молодшого і виклав фотографію в Твіттер.

Шварценеггер зробив своєрідну відповідь на фотографію Володимира Кличка, який скопіював позу американської зірки на старому постері. Шварценеггер позитивно оцінив знімок Володимира.

"Це неймовірно бачити одного з моїх улюблених чемпіонів, який копіює мою позу", - написав Шварценеггер.