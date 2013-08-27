Українка завоювала срібло на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів

Українська спортсменка Вікторія Солнцева завоювала срібло на IV чемпіонаті світу з плавання серед юніорів, який проходить у Дубаї (ОАЕ), повідомляє Федерація плавання України.

Українка пропливла дистанцію 50 м брасом за 31.34. Першою фінішувала рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка литовка Рута Мелітуте (29.84), третьою – британка Софія Тейлор (31.38).

Ця нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Завтра, 28 серпня, Анастасія Малявіна виступатиме на дистанції 50 м батерфляєм, Ольга Товстоган та Вікторія Солнцева – на 100 м брасом, Ірина Главник - на 200 м на спині, Михайло Романчук - на 800 м вільним стилем та Богдан Плавін - на 50 м вільним стилем. Запливи розпочнуться о 10.30 за київським часом, фінал – о 17.00 за київським часом.

На IV чемпіонаті світу з плавання серед юніорів Україну представляють сім юних плавців: Вікторія Солнцева, Богдан Плавін, Ірина Главник, Анастасія Малявіна, Михайло Романчук, Ольга Товстоган та Альона Кисельова.

Змагання юніорського ЧС проходять у 50-метровому басейні. Учасники – дівчата 14-17 років та хлопці 15-18 років. За медалі юніорського чемпіонату світу змагаються 905 спортсменів з 90 країн.