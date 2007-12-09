Результати 16-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги

Міддлсбро - Арсенал 2:1 (Даунінг 4 пен., Тунджай 73 - Росіцкі 94)

Тоттенхем - Манчестер Сіті 2:1 (Шимбонда 45, Дфео 83 – Б`янкі 61)

Болтон - Віган 4:1 (Шарнер 3 автогол, Нолан 37, Девіс 68, Анелька 88 - Ландзаат 14)

Блекберн - Вест Хем 0:1 (Аштон 52)

Таким чином, Арсенал, як і раніше, очолює таблицю з 37 очками, але тепер МЮ з 36-ма і Челсі з 34-ма очками наблизилися до нього.

У середній частині команди розподілися на групи: по 30 очок у Ліверпуля, Портсмута, МСіті, по 27 - у Евертона й Астон Вілли, а у Блекберна - 26. По 22 у Вест Хема і Ньюкасла.

У Редінга - 17, Тоттенхема - 15, по 14 - у Болтона, Бірмінгема, Міддлсбро, по 13 - у Фулхема і Сандерленда. Віган - 9. Дербі - 6.