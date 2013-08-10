Українська легкоатлетка виступила на чемпіонаті світу зі зламаним носом і струсом

Після виступу спортсменка поспішила в медпункт, звідки її відвезли в лікарню. Після огляду лікарі констатували: рвано-забита рана, перелом кісток носа без зміщення, струс головного мозку. В лікарні спортсменці провели первинну хірургічну обробку рани, було накладено два шви, повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.

«Все сталося під час розминки біля стійки з дисками. Я вже метнула і збиралася відходити, коли полька Занета Гланц взяла снаряд і почала крутити його назад. Як результат, зверху з усієї сили ребром диску вдарила мене в перенісся», - розповіла спортсменка дорогою до лікарні. Вона уточнила, що все сталося біля стійки з дисками, а не в зоні для відпочинку.

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За словами Семенової, «розминатися там можна, але, звісно, завжди потрібно дивитися, чи є хтось позаду. Занета відразу вибачилися, але мені на той момент усе було байдуже. Я відразу відчула, що це перелом».

Вона також розповіла, що тренери порадили одразу зніматися зі змагань. «Спочатку попросила виконати одну спробу, потім ще одну, і так відпрацювала всю кваліфікацію. Суддя і всі навколо були шоковані. Але коли я сиділа в тіні з льодом на голові, то все було нормально. Та варто було вийти в сектор, як перед очима все починало крутитися», - зазначила спортсменка і додала, що їхала на чемпіонат «з думками про фінал, про це свідчили і результати на заключних тренуваннях. Дуже прикро, що так все склалося».