Леннокс Льюїс навідається в Донецьк

У Донецьк на турнір з боксу приїде абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс.

Як повідомили УНІАН у промоутерської компанії «Union Boxing Promotion», 24 серпня на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться 14-й за рахунком турнір із серії «Pro Boxing Show».

У повідомленні зазначається, що на цьому тижні була досягнута угода про приїзд як почесного гостя «Pro Boxing Show» абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Леннокса Льюїса.

«Боксер знайшов кілька днів у своєму щільному графіку і люб'язно погодився прилетіти до Донецька», - сказали в компанії.