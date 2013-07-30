У Києві відбудеться ЧЄ з баскетболу серед кадетів

00:54, 30 липня 2013
Спорт
418

Із 8 до 18 серпня в Києві триватиме чемпіонат Європи з баскетболу 2013 року серед кадетів (U 16).

Ініціативу Федерації баскетболу України підтримала Київська міська державна адміністрація, підписане відповідне розпорядження КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, для підготовки та проведення в Києві чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед кадетів буде утворений Організаційний комітет, який очолить голова КМДА Олександр Попов.

До складу комітету також увійдуть: керівництво Департаменту освіти, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, Департаменту суспільних комунікацій, керівництво правоохоронних органів, районної держадміністрації, тренер України з баскетболу та керівництво федерації баскетболу Києва.

Спортивний захід пройде у приміщенні ДП «Палац спорту» (Спортивна площа, 1). Відповідальність за підготовку та проведення чемпіонату покладено на ТОВ «Місцевий організаційний комітет «ЄвроБаскет 2015».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter