У Києві відбудеться ЧЄ з баскетболу серед кадетів

Ініціативу Федерації баскетболу України підтримала Київська міська державна адміністрація, підписане відповідне розпорядження КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, для підготовки та проведення в Києві чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед кадетів буде утворений Організаційний комітет, який очолить голова КМДА Олександр Попов.

До складу комітету також увійдуть: керівництво Департаменту освіти, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, Департаменту суспільних комунікацій, керівництво правоохоронних органів, районної держадміністрації, тренер України з баскетболу та керівництво федерації баскетболу Києва.

Спортивний захід пройде у приміщенні ДП «Палац спорту» (Спортивна площа, 1). Відповідальність за підготовку та проведення чемпіонату покладено на ТОВ «Місцевий організаційний комітет «ЄвроБаскет 2015».