Українська тенісистка виграла турнір в Баку
12:32, 28 липня 2013Спорт
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Українка Еліна Світоліна стала переможницею тенісного турніру в Баку, призовий фонд якого становить 235 тисяч доларів.
Світоліна перемогла / Фото: tennisworldusa.org
У неділю у фінальному матчі Світоліна, яка отримала від організаторів 7-й номер посіву, в двох партіях з рахунком 6:4, 6:4 взяла гору над ізраїльтянкою Шахар Пеєр. Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин.
Для Світоліної цей титул став першим на турнірах WTA в нинішньому році і другим у кар'єрі.
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