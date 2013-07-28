Українська тенісистка виграла турнір в Баку

У неділю у фінальному матчі Світоліна, яка отримала від організаторів 7-й номер посіву, в двох партіях з рахунком 6:4, 6:4 взяла гору над ізраїльтянкою Шахар Пеєр. Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин.

Для Світоліної цей титул став першим на турнірах WTA в нинішньому році і другим у кар'єрі.

РІА "Новости"