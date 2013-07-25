Зі збірної України з баскетболу відрахували чотирьох гравців

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, за рішенням тренерського штабу на чолі з американським спеціалістом Майком Фрателло, після навчально-тренувальних зборів з команди відраховано Павла Буренка, Руслана Отверченка, Олексія Щепкіна і Дениса Яковлева.

Таким чином, у складі команди залишился 17 гравців. 15 з них вирушили на товариські матчі до Словенії. 26 липня українці зіграють з господарями, а 27 липня зустрінуться з командою Македонії.

До Словенії поїхали Денис Лукашов, В’ячеслав Бобров, Артем Сліпенчук, Дмитро Глєбов, Дмитро Забірченко, Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олександр Липовий, Олександр Мішула, Леонід Стефанишин, Артем Пустовий, Максим Пустозвонов, Станіслав Тимофеєнко, Кирило Фесенко та Володимир Конєв.

Ще двоє гравців, Олександр Кольченко та Кирило Натяжко, травмовані.

Євробаскет-2015 серед національних збірних (дорослих гравців) відбудеться з 4 по 22 вересня у Словенії.