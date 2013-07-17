Половину грошей на бій Кличко-Повєткін дасть Роснефть

Про це заявив промоутер бою Андрій Рябінскій.

"Коли ми брали участь в торгах (за право провести матч), ми не знали, що інтерес "Роснефти" до цього бою складається паралельно з нами. Коли це зрозуміли, ми зустрілися і домовилися про співпрацю. На сьогодні ми партнери в цьому проекті: ми несемо всі витрати навпіл", - передає РІА Новости слова Рябінского.

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Промоутер розповів, що загальний бюджет вечора бою - "під 25 мільйонів доларів". "Ми спільно ведемо організаційні роботи, - зазначив Рябінскій. - Спільно ми будемо брати участь в доходах, якщо вони будуть. Спільно - у збитках, якщо вони будуть".

"Але у нас комерційна складова цього бою зараз така, що він наближається до окупності", - додав організатор вечора боксу.

Бій регулярного чемпіона світу за версією WBA Повєткіна і Кличка, який володіє титулами IBF, WBO і суперчемпіона WBA, пройде 5 жовтня в Москві. Планується, що зустріч відбудеться на арені СК "Олімпійський". Суперники розділять між собою призовий фонд, сума якого складає більше 23 мільйонів доларів.