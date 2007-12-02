У європейському футболі назріває новий скандал

Керівництво УЄФА почне розслідування 15 матчів Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА і Євро 2008 грунтуючись на підозрах, що міжнародні гральні синдикати намагалися вплинути на результати цих ігор.

Ці підозри стосуються матчів південноєвропейських і східноєвропейських клубів, що виступали у попередніх раундах європейських змагань, оскільки на ці результати були поставлені великі суми грошей, в основному, в Азії.

Президент УЄФА Мішель Платіні зустрівся з представниками Інтерполу (європейської поліцейської організації у боротьбі з організованою злочинністю), щоб обговорити можливість попередження епізодів з дивними ставками на футбольні матчі. Учора ввечері він заявив The Sunday Times: «Це велика проблема для нас. Це триває вже досить давно і може негативно позначитися на футболі і всьому спорті в майбутньому».

Платіні змалював ситуацію, з якою довелося зіткнутися УЄФА: «Ми знаємо, що в Гонконзі, Сінгапурі, та і в інших азіатських країнах мали місце ординарні ставки розміром у 10 мільйонів доларів на рахунок 4:4. Матч добігає кінця, рахунок 2:2, проте тут суддя дає чотири пенальті і матч закінчується 4:4. Ми знаємо про такі випадки, тому що у нас є система раннього сповіщення. Ми точно знаємо, що до деяких клубів зверталися невідомі особи».

96-сторінкове досьє було передане в Інтерпол, у ньому стверджується, що 15 ігор різних змагань були договірними. За попередньою інформацією, в скандалі замішані такі країни, як Болгарія, Грузія, Сербія, Хорватія і країни Балтії. Джерело УЄФА заявило, що випадки з англійськими командами також розслідуються. «Вони націлюються на ігри, які не привертають дуже великої уваги громадськості».

«У нас інформація по 15 матчам, тому що нас було інформовано наперед і ми намагалися запобігти цьому. Я упевнений, що це величезна проблема не тільки для Європи, але і для Азії» - додав Платіні. Важливість ситуації підкреслив і Грем Бін, екс-поліцейський і один з чиновників УЄФА: «Це дуже серйозні заяви, проте подібні випадки вельми важко розслідувати. УЄФА необхідно передати всі матеріали і докази в поліцію. Враховуючи всі особливості, потенційно, це одна з найогидніших речей у сучасному світовому футболі».

Football.ua