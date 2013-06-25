Карло Анчелотті очолив мадридський Реал
Один із найсильніших футбольних клубів світу - мадридський «Реал» - очолив італійський фахівець Карло Анчелотті
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Подробиці контракту між сторонами не розголошуються. У повідомленні тільки зазначається, що Анчелотті буде тренером команди з наступного сезону.
У «Реалі» 54-річний Анчелотті змінив португальця Жозе Моуріньо, який перейшов на роботу до лондонського «Челсі».
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ЗМІ називали італійця основним кандидатом на посаду нового тренера мадридців. Проте керівництво французького ПСЖ, де останні два сезони працював Анчелотті, довго не погоджувалося відпускати тренера в «Реал».
За даними ЗМІ, мадридський клуб заплатив ПСЖ 4,5 млн євро компенсації за розірвання контракту з Анчелотті. Угода італійця з парижанами діяла до кінця сезону-2013/14. Також сьогодні стало відомо, що новим наставником ПСЖ став колишній тренер збірної Франції Лоран Блан.
Окрім ПСЖ, Анчелотті очолював лондонський «Челсі» та італійські «Мілан», «Ювентус», «Парму» і «Реджіну». Разом з міланською командою тренер двічі перемагав у Лізі чемпіонів (у 2003 і 2007 роках).