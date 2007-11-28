Результати 5-го туру Ліги чемпіонів (розширена)

Закінчилися 8 матчів Ліги чемпіонів УЄФА в групах E, F, G і H.

Група E. Штутгарт - Рейнджерс 3:2 (Какау 45+2, Пардо 62, Маріка 85 - Адам 27, Фергюсон 70), Ліон - Барселона 2:2 (Жуніньо 7, 80 пен. - Інієста 3, Мессі 58 пен.)

Тепер у Барселони 11 очок, Рейнджерса та Ліона - по 7, а Штутгарт вперше здобуває очки, зате відразу три. За другу путівку в групі 12 грудня Рейнджерс і Ліон зійдуться в очному поєдинку.

Група F. Динамо - Рома 1:4 (Бангура 63 – Пануччі 4, Вучиніч 36, 78, Жюлі 32), МЮ - Спортінг 2:1 (Тевес 61, Роналду 90+2 - Абел 21).

У МЮ - абсолютний результат, 15 очок, у Роми - 10, у Спортінга - 4, у Динамо - 0. Останній ігровий день в цій групі нічого не змінить.

Група G. ЦСКА - ПСВ 0:1 (Фарфан 39), Інтер - Фенербахче 3:0 (Крус 55, Ібрагімович 66, Хіменес 90+2).

У Інтера - 12 очок, Фенербахче - 8, ПСВ - 7, ЦСКА - 1. ПСВ ще може потрапити у фінал, вигравши в Інтера, але мусить чекати перемоги ЦСКА над Фенербахче.

Група H. Севілья - Арсенал 3:1 (Сейду Кейта 24, Луіс Фабіано 34, Кануте 89 пен. - Эдуардо 11), Стяуа - Славія 1:1 (Бадя 12 – Шенкержік 78).

Група вичерпала інтригу: Севілья - 12, Арсенал - 10, Славія - 5, Стяуа - 1.

У середу відбудуться матчі (у дужках - набрані очки):

Група A. Бешикташ (3) - Олімпік (7), Ліверпуль (4) - Порту (8)

Група B. Русенборг (7) - Челсі (8), Валенсія (3) - Шальке-04 (4)

Група C. Вердер (3) - Реал (8), Лаціо (5) - Олімпіакос (5)

Група D. Бенфіка (3) - Мілан (9), Селтік (6) - Шахтар (6)