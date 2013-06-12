Український військовий став чемпіоном Європи з пауерліфтингу

Він також став срібним призером у відкритій категорії “Open” на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу за версією WPA.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, у змаганнях, що відбулися в місті Іллічівськ на Одещині, взяли близько 60 учасників з України, Росії, Польщі, Молдови та Азербайджану.

Змагання під егідою WPA включають в себе кілька дивізіонів. Одна з них - “Мilitary” - турнір, який передбачає змагання між військовослужбовцями, правоохоронцями та спецпризначенцями різних країн світу.

У ваговій категорії до 75 кілограмів Василь Пашкевич набрав 527 кілограмів у жимі штанги лежачи, присіданні з вагою та становій тязі. За чемпіонство у важкоатлетичному триборстві військовий спортсмен отримав звання “Майстер спорту України”.