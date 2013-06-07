Шаховий супертурнір у Києві виграв росіянин

У Києві завершився міжнародний шаховий супертурнір Sberbank Open, який виграв російський гросмейстер Сергій Карякін.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіянин є чемпіоном світу з швидких шахів і саме в цьому різновиді гри в Києві змагалися десять гросмейстерів зі світової шахової еліти. Екс-українець Карякін, останні кілька років представляє Росію, підтвердив свій клас.

У дев'яти партіях, зіграних у Києві (гросмейстери в кожен з трьох змагальних днів проводили по три тури), Карякін програв лише одного разу, ще в перший день. А вчора і сьогодні росіянин і зовсім показував чи не максимальний результат - по 2,5 очка з 3 можливих. У підсумку він набрав 6,5 бала, на пів-очка випередивши головного опонента болгарина Веселіна Топалова. Третє місце з 4,5 бала в активі зайняв угорець Петро Леко.

Також як і Леко, по 4,5 бала набрали українці Павло Ельянов і Антон Коробов, але за додатковими показниками вони посіли, відповідно, 5 і 7 місця. Ще один українець Олександр Арещенко набрав 4 бали і фінішував восьмим.